Кэмерон Диаз решила посвятить себя мужу и детям

Недавно в СМИ опубликовали известие о том, что американская актриса, известная по многочисленным фильмам, Кэмерон Диаз решила навсегда покинуть кинематограф, чем расстроила своих многочисленных поклонников. По словам ее подруги и коллеги по фильму «Милашки» Сельмы Блэр актриса желает посвятить себя поддержанию «домашнего очага и уюта». Напомним, что в 2014 году сексуальная блондинка завязала отношения с музыкантом Бенджи Мэдденом, а в 2015 пара зарегистрировала законный брак. Также в конце 2017 года стало известно, что супруги планируют усыновить ребенка. По другим сведениям, причиной такого решения стала беременность актрисы.В течение уже нескольких лет Кэмерон не появляется на экранах, а последние ее роли были восприняты публикой достаточно холодно. Возможно, этот фактор также повлиял на решение уйти с большого экрана.Остается надеяться, что мы все же увидим в будущем одну из самых успешных звезд Голливуда в новом амплуа.