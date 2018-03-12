АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Личная жизнь Стивена Хокинга была связана с двумя женщинами и не стала для него внутренней Вселенной
EUR 69.80 USD 56.61
Курс валют на 13.03.2018

Кэмерон Диаз решила посвятить себя мужу и детям

Звезда Голливуда прекращает актерскую карьеру ради создания крепкой семьи.

Кэмерон Диаз решила посвятить себя мужу и детям


Недавно в СМИ опубликовали известие о том, что американская актриса, известная по многочисленным фильмам, Кэмерон Диаз решила навсегда покинуть кинематограф, чем расстроила своих многочисленных поклонников. По словам ее подруги и коллеги по фильму «Милашки» Сельмы Блэр актриса желает посвятить себя поддержанию «домашнего очага и уюта». Напомним, что в 2014 году сексуальная блондинка завязала отношения с музыкантом Бенджи Мэдденом, а в 2015 пара зарегистрировала законный брак. Также в конце 2017 года стало известно, что супруги планируют усыновить ребенка. По другим сведениям, причиной такого решения стала беременность актрисы.

В течение уже нескольких лет Кэмерон не появляется на экранах, а последние ее роли были восприняты публикой достаточно холодно. Возможно, этот фактор также повлиял на решение уйти с большого экрана.

Остается надеяться, что мы все же увидим в будущем одну из самых успешных звезд Голливуда в новом амплуа.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Чехоренкова Вчера, 22:55
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Путин примет участие в предвыборном митинге в
Меркель рассказала, что получила от Путина в
Презентован новый маслкар Ford Mustang California
Ученые: Возле Солнца обнаружена потенциально
Астрономы обнаружили 15 экзопланет в системах
Учёные: Протеиновые смеси способны вызвать рак
Юрий Лоза сообщил о знакомстве с погибшим парнем,
Datsun в марте улучшил кредитные условия на
NASA и Google разработали алгоритмы поиска
Украина хочет построить космодром в Австралии
Илон Маск: Человечество сможет пережить третью
Ученые: Владельцы гаджетов подвержены опасности
Ученые: Женская чуткость и сострадание не имеют
Тайна воды на Луне является ключом к разгадке ее
Учёные: Стрессом и депрессией можно заразиться от
Кэмерон Диаз решила посвятить себя мужу и детям
Tesla повысила цены на зарядку на станциях
Стартовали реализации обновленного автомобиля
Евгений Плющенко покажет Мальдивы сыну от первого
Третий за 2018 год мощный геомагнитный шторм
В Непале разбился самолет с 71 человеком на борту
Дмитрий Песков не знает, где будет голосовать
Во Франции скончался знаменитый модельер Юбер де
Учёные обнаружили в районе строительства
В Китае испытают умные очки для вычисления
Исследователи: Великая рецессия значительно
Американские СМИ стали писать о заморозке тела
Ученые: Метформин помогает быстро снизить уровень
Mitsubishi разработает абсолютно новый кроссовер
Рэпер Джиган и супруга Оксана Самойлова
Просмотреть все новости