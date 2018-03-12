Антон Гусев каким-то образом заманил к себе в команду Женю Кузина

«Ну что братец, @kuzin_zhenya, я рад видеть тебя в своей команде», - поздравил тот супруга подруги Виктории Романец.

Антон Гусев. поделился с подписчиками радостной новостью. Ему все-таки удалось подписать бывшего коллегу по телепроекту в сетевую компанию.У пользователей Сети тут же возникло несколько вопросов. Зачем Кузин решил вложить средства в сетевой маркетинг, если ранее утверждал, что со дня на день открывает стоматологическую клинику? И как смотрит за мужем Саша Артемова, позволяя ему такие вольности? Ведь прибыль от Сети если и будет, то ой, как не скоро.Что же касается самого Антона, то такая реклама сработала, и многие начали стучаться в директ экс-участника, дабы узнать, как быстро заработать миллионы, которых, к слову, до сих пор не увидела от супруга Виктория Романец.Хейтеры делают ставки, сколько потребуется времени на то, чтобы Кузин вынес из дома все деньги, завалив супругу порошками для похудения. И как быстро разругаются подруги из-за того, что Виктория не отговорила Женю от такого опрометчивого шага.По всей видимости, Романец не хочет одна тащить на себе бремя сетевого «предпринимателя». Легче пережить финансовую несостоятельность с супругом, когда она не одна находится в такой ситуации.