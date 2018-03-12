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Антон Гусев каким-то образом заманил к себе в команду Женю Кузина

Экс-участник скандальной телестройки «Дом-2» Антон Гусев, каким-то образом сумел заманить к себе в команду Женю Кузина, что, как считают пользователи Сети, скоро послужит поводом для ссоры двух подруг.

Антон Гусев. поделился с подписчиками радостной новостью. Ему все-таки удалось подписать бывшего коллегу по телепроекту в сетевую компанию.

Антон Гусев каким-то образом заманил к себе в команду Женю Кузина

«Ну что братец, @kuzin_zhenya, я рад видеть тебя в своей команде», - поздравил тот супруга подруги Виктории Романец.

У пользователей Сети тут же возникло несколько вопросов. Зачем Кузин решил вложить средства в сетевой маркетинг, если ранее утверждал, что со дня на день открывает стоматологическую клинику? И как смотрит за мужем Саша Артемова, позволяя ему такие вольности? Ведь прибыль от Сети если и будет, то ой, как не скоро.

Что же касается самого Антона, то такая реклама сработала, и многие начали стучаться в директ экс-участника, дабы узнать, как быстро заработать миллионы, которых, к слову, до сих пор не увидела от супруга Виктория Романец.

Антон Гусев каким-то образом заманил к себе в команду Женю Кузина

Хейтеры делают ставки, сколько потребуется времени на то, чтобы Кузин вынес из дома все деньги, завалив супругу порошками для похудения. И как быстро разругаются подруги из-за того, что Виктория не отговорила Женю от такого опрометчивого шага.

По всей видимости, Романец не хочет одна тащить на себе бремя сетевого «предпринимателя». Легче пережить финансовую несостоятельность с супругом, когда она не одна находится в такой ситуации.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 21:05
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