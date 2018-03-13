Компании Facebook выдали патент на селфи-робота

Известно, что заявку на получение данного патента компания Facebook подала еще три года назад, в Управлении ее одобрили только сейчас.Сообщается, что робот обладает двумя большими колесами и одним маленьким. Помимо этого аппарат имеет специальный штатив, на котором установлен шарообразный модуль с камерами. Робот также оснащен дисплеем, динамиками и микрофоном.Эта разработка может применяться в качестве селфи-палки или же личного видеооператора, с помощью которого пользователь будет проводить сеансы видеосвязи.