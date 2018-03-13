АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Дневник “Динаха” с предсказаниями для человечества из 3906 года и пророчества сибирских шаманов поразили ученых
EUR 69.80 USD 56.61
Курс валют на 13.03.2018

Компании Facebook выдали патент на селфи-робота

Представители компании Facebook получили в Управлении США по патентам и торговым маркам документ, в котором зарегистрирована новая разработка американцев. Так в патенте сказано, что устройство называется селфи-роботом, которого наделили технологией телеприсутствия.

Компании Facebook выдали патент на селфи-робота


Известно, что заявку на получение данного патента компания Facebook подала еще три года назад, в Управлении ее одобрили только сейчас.
Сообщается, что робот обладает двумя большими колесами и одним маленьким. Помимо этого аппарат имеет специальный штатив, на котором установлен шарообразный модуль с камерами. Робот также оснащен дисплеем, динамиками и микрофоном.

Эта разработка может применяться в качестве селфи-палки или же личного видеооператора, с помощью которого пользователь будет проводить сеансы видеосвязи.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 13:30
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Apple заключила соглашение о приобретении сервиса
Физики провели превые успешные эксперименты
Интернет-пользователи заговорили о беременности
Певица Валерия достойно ответила недоброжелателям
Саша Гозиас анонсировала свой первый трек «Фантом»
Тестовые показы Deadpool 2 получили не очень
Жизель Бюндхен поразила Instagram откровенной
Дарья Пынзарь показала, как парилась в бане и ела
Найден способ добывать энергию звезд
Криптобиржа Binance определила вознаграждение за
Компании Facebook выдали патент на селфи-робота
Викторию Боню не взяли в компанию Келли Брук
В Lockheed Martin начали сборку японского
Лили Рейнхарт обиделась на Cosmopolitan за фотошоп
Экс-участница «Дом-2» Настя Смирнова оказалась в
ВКС РФ скоро получат партию «Суперграчей»
Виктории Дайнеко подарили белый Mercedes с
Фрегат «Адмирал Горшков» могут к концу лета
Правительство России занялось вопросом маркировки
Ольга Орлова выбрала себе очередную «жертву»
Виталина Цымбалюк-Романовская привлекла внимание
Дженнифер Энистон подала на развод с Джейсоном
Общение с животными – лучшее успокоительное для
Подписчики предсказывают для Дмитрия Тарасова и
Смартфон Huawei P20 Lite показался на видео перед
Учёные: Африка смогла пережить в каменном веке
Разработчики Nintendo анонсировали платное
В РФ стартовали продажи седана Lexus LS
Искусственный интеллект защитит смартфоны от
Ravon привезет в Россию свой новый кроссовер
Просмотреть все новости