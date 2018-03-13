Лили Рейнхарт обиделась на Cosmopolitan за фотошоп

Рейнхарт микроблоге Instagram поведала, что она изрядно потрудиться над своим телом, чтобы комфортно себя в нём чувствовать. Лили сказала, что оказывается многим недостаточно её стараний.Сотрудники журнала Cosmopolitan хотели привести тело актрисы к общепринятым стандартам. Проделанная работа дизайнерами могла понравиться звезде, которая имеет недостатки. Однако для знаменитости, работающей над собой, это показалась оскорбительным.