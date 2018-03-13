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Лили Рейнхарт обиделась на Cosmopolitan за фотошоп

Лили Рейнхарт, являющаяся известной американской актрисой, обиделась на издание, именуемое Cosmopolitan, за то, что её тело «отфотошопленное». Артистка заметила, что её талия на обложке журнала стала тоньше, чем в жизни.

Лили Рейнхарт обиделась на Cosmopolitan за фотошоп


Рейнхарт микроблоге Instagram поведала, что она изрядно потрудиться над своим телом, чтобы комфортно себя в нём чувствовать. Лили сказала, что оказывается многим недостаточно её стараний.

Сотрудники журнала Cosmopolitan хотели привести тело актрисы к общепринятым стандартам. Проделанная работа дизайнерами могла понравиться звезде, которая имеет недостатки. Однако для знаменитости, работающей над собой, это показалась оскорбительным.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 13:10
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