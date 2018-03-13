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ВКС РФ скоро получат партию «Суперграчей»

Военно-Космические силы РФ через полтора месяца получат 22 экземпляра модернизированного штурмовика «Грач» классификации Су-25СМ3 либо «Суперграч».

ВКС РФ скоро получат партию «Суперграчей»


Российские конструкторы в новые современные штурмовики внесли концептуальные изменения, позволяющие увеличить в разы огневую мощь, улучшить навигационные характеристики. При этом кабина пилота была полностью переоборудована. Радиоэлектронное оборудование заменили новейшими образцами. В Су-25СМ3 предполагаются системы «Стелс», которые позволяют самолётам быть для радаров противника невидимыми. «Суперграчи» являются современными многоцелевыми штурмовиками. За счёт новейших систем вооружений самолет может уничтожать движущуюся технику потенциального противника.

Су-25СМ3 обладает функциями защиты от ракет «Пэтриот» либо «Стингер». Уже провели масштабные летные испытания. Первую партию штурмовиков готовы передать Военно-Космическим силам РФ.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 13:00
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