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Виктории Дайнеко подарили белый Mercedes с "крутыми" номерами

Виктория Дайнеко обнародовала в своём микроблоге Instagram новый снимок, которым рассмешила подписчиков. На фото певица изображена в детском игрушечном автомобиле.

Виктории Дайнеко подарили белый Mercedes с "крутыми" номерами

Публикацию Дайнеко подписала - «Любимый подарил». Подписчики рыдают от смеха. Многие фолловеры интересуются, кто её щедрый избранник, который смог преподносить столь дорогие подарки. Одни фанаты называют машину Виктории с блатными номерами роскошным компактным кабриолетом. Некоторые поклонники предложили артистке открыть свой бизнес. Певица на таком автомобиле, без каких либо проблем, может ездить и раздавать автографы, при этом зарабатывать неплохие деньги.

Один из фолловеров назвал номер машины «хамским». Другой поклонник считает авто Виктории дерзким. Некоторые подписчики увидели связь между презентом и скандально популярным актёром Алексеем Паниным. Фото в течение двух часов сумело собрать около 3 тысяч отметок «Мне нравится» и множество комментариев.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 12:50
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