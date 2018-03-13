Виктории Дайнеко подарили белый Mercedes с "крутыми" номерами

Публикацию Дайнеко подписала - «Любимый подарил». Подписчики рыдают от смеха. Многие фолловеры интересуются, кто её щедрый избранник, который смог преподносить столь дорогие подарки. Одни фанаты называют машину Виктории с блатными номерами роскошным компактным кабриолетом. Некоторые поклонники предложили артистке открыть свой бизнес. Певица на таком автомобиле, без каких либо проблем, может ездить и раздавать автографы, при этом зарабатывать неплохие деньги.Один из фолловеров назвал номер машины «хамским». Другой поклонник считает авто Виктории дерзким. Некоторые подписчики увидели связь между презентом и скандально популярным актёром Алексеем Паниным. Фото в течение двух часов сумело собрать около 3 тысяч отметок «Мне нравится» и множество комментариев.