Фрегат «Адмирал Горшков» могут к концу лета передать в состав ВМФ

ЗРК должны протестировать в течение полтора месяца. "Адмирал Горшков" успел уже наделать шума. Новый корабль в конце 2017 года появился вблизи Великобритании, вызвав бурную реакцию у военных Британии. Королевский флот для сопровождения выслал фрегат St Albans. Фрегат "Адмирал Горшков" оснащается шестнадцатью пусковыми установками для современных ракетных комплексов "Оникс" либо "Калибр".Арсенал корабля включает артиллерийскую установку А-192 на 130 мм. Орудие роботизировано, обладает уникальной системой подачи снарядов. Она расположена под палубой, перезаряжается как магазин штурмовой винтовки. Пустой "рожок" в порту вынимается и загружается полный. Длина корабля – 135 м, водоизмещение – 4,5 тыс./тонн. При этом экипаж составляет 180 – 210