Правительство России занялось вопросом маркировки пива

Идея создания системы отслеживания напитков была озвучена вице-премьером Александром Хлопониным на совещании 15 февраля в Сочи. Внедрять эту систему поручено Минфину и заинтересованным ведомствам.Планируется, что нововведение поможет в решении вопросов отчетности производителей и продавцов этих напитков. Потребители же, с другой стороны, смогут иметь гарантию того, что в магазинах реализуются исключительно легальные напитки.Профильным ведомствам правительство дало время до 26 апреля сформировать предложения по созданию системы отслеживания пива.