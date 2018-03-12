Ученый объяснил, как убедиться, что Земля круглая

Первый тест включает в себя наблюдение за лунным затмением. Лунное затмение возникает, когда Земля непосредственно блокирует Луну от солнечного света, а Луна стает в тени Земли. Это означает, что на Луне видна тень Земли, и ясно видно круглую форму, когда Луна входит и покидает затмение. Если бы Земля была в форме диска, мы увидели бы форму диска на Луне во время лунных затмений, а этого никогда не было.Второй тест включает три скважины. Если колодец достаточно глубокий, можно увидеть дно колодца в полдень, когда солнце будет прямо над головой, иначе солнечный свет будет опускаться под углом, который не достигнет дна этой скважины. С тремя лунками в разных местах углы входящего солнечного света будут разными, и их можно измерить, чтобы предложить искривленную Землю.И тогда есть гораздо более простой аргумент: просто понаблюдать, как плывет корабль, в конце концов, видно, как он исчезнет на горизонте. А он исчезнет из виду только, если движется по круглой поверхности.Как всегда, трудно сказать, убедит ли научное объяснение любителей теории плоской Земли. Но это может побудить кого-либо опробовать тесты Тайсона для себя, и увидеть результаты.