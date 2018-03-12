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Ученый объяснил, как убедиться, что Земля круглая

Поскольку адептов Общества плоской Земли становится все больше, один из ученых Нейла де Грасса Тайсон выпустил более длинное объяснение, описывающее, как люди могут увидеть сами, что Земля кругла. Самый простой способ - увидеть много фотографий Земли, взятых из космоса, но есть способы сделать это и с изогнутой поверхности Земли.

Ученый объяснил, как убедиться, что Земля круглая


Первый тест включает в себя наблюдение за лунным затмением. Лунное затмение возникает, когда Земля непосредственно блокирует Луну от солнечного света, а Луна стает в тени Земли. Это означает, что на Луне видна тень Земли, и ясно видно круглую форму, когда Луна входит и покидает затмение. Если бы Земля была в форме диска, мы увидели бы форму диска на Луне во время лунных затмений, а этого никогда не было.

Второй тест включает три скважины. Если колодец достаточно глубокий, можно увидеть дно колодца в полдень, когда солнце будет прямо над головой, иначе солнечный свет будет опускаться под углом, который не достигнет дна этой скважины. С тремя лунками в разных местах углы входящего солнечного света будут разными, и их можно измерить, чтобы предложить искривленную Землю.

И тогда есть гораздо более простой аргумент: просто понаблюдать, как плывет корабль, в конце концов, видно, как он исчезнет на горизонте. А он исчезнет из виду только, если движется по круглой поверхности.

Как всегда, трудно сказать, убедит ли научное объяснение любителей теории плоской Земли. Но это может побудить кого-либо опробовать тесты Тайсона для себя, и увидеть результаты.
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 20:36
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