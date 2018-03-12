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В Сети появились слухи, что Егор Холявин стал бесплодным

Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Егор Холявин продолжает привлекать к своей персоне огромное внимание.

Молодой человек сделал множество пластических операций, в надежде стать первым признанным в России Кеном, вот только вместо похудения Егор только набрал 25 килограмм лишнего веса.

В Сети появились слухи, что Егор Холявин стал бесплодным

В Сети появились слухи, что из-за частых операций, которые Холявину делали под наркозом, организм у парня потерпел серьезные последствия. Сейчас он снова набрал лишние килограммы, что и навредило его здоровью. По предварительной информации, вес не главная проблема экс-участника телестройки, которую Холявин приобрел в погоне за идеальной внешностью.

По информации из достоверного источника, на данный момент Егор занимается лечением, стараясь сохранить репродуктивную функцию своего организма. Молодой человек планирует сдать биологический материал, чтобы в будущем суметь продолжить свой род. Вот только, шансы на выздоровление пока что малы.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 20:34
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