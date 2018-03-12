В Сети появились слухи, что Егор Холявин стал бесплодным

Молодой человек сделал множество пластических операций, в надежде стать первым признанным в России Кеном, вот только вместо похудения Егор только набрал 25 килограмм лишнего веса.В Сети появились слухи, что из-за частых операций, которые Холявину делали под наркозом, организм у парня потерпел серьезные последствия. Сейчас он снова набрал лишние килограммы, что и навредило его здоровью. По предварительной информации, вес не главная проблема экс-участника телестройки, которую Холявин приобрел в погоне за идеальной внешностью.По информации из достоверного источника, на данный момент Егор занимается лечением, стараясь сохранить репродуктивную функцию своего организма. Молодой человек планирует сдать биологический материал, чтобы в будущем суметь продолжить свой род. Вот только, шансы на выздоровление пока что малы.