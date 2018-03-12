Вместо операции Ольга Бузова выбрала эластичный бинт

Врачи строго-настрого запретили девушке выступать, так как необходимо дать ноге восстановиться, однако Бузова пренебрегает советами медиков. Ольга рассказала, что во время выступления дискомфорта не чувствует, но за пределами сцены травма дает о себе знать.По возвращению в Москву, Бузова взяла передышку и находилась под надзором сестер. Ей советуют взять отпуск, вот только переубедить артистку совершенно невозможно.Тем не менее, специалисты настаивают, чтобы теледива умерила свой пыл, так как игнорирование советов может привести к операции. Несмотря ни на что Ольга снимается в новом клипе, кадры из которого опубликовала в соцсетях.Новая публикация Бузовой дала понять, что многие спортсмены, а также ее друзья, которые предпочитают активный образ жизни, знакомы с компанией KineXib. Она помогает им лечить травмы.Ольга заверила, что кинезио-тейпы от этой компании просто уникальны. Помимо всего прочего, ее радует разнообразие цветовой гаммы: голубой, черный, бежевый, розовый, зелёный, оранжевый и лимитированный выпуск цвета российского флага приуроченный к ЧМ-2018 по футболу в России.Певица поблагодарила компанию, за кинезио-тейпы, утверждая, что на спектаклях и концерте без них бы не справилась. Некоторые поинтересовались, чем кинезио-темпы отличаются от простого эластичного бинта?Другим же показалась некорректной скрытая реклама, и они даже усомнились в том, что у певицы нога действительно травмирована, отметив, что все сделано ради возможности заработать на рекламе. Однако преданные поклонники пожелали ей скорейшего выздоровления.