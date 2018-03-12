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Вместо операции Ольга Бузова выбрала эластичный бинт

На прошедшем недавно концерте в Петропавловске-Камчатском известная певица Ольга Бузова серьезно повредила колено, после чего ее отвезли в больницу, где диагностировали растяжение.

Врачи строго-настрого запретили девушке выступать, так как необходимо дать ноге восстановиться, однако Бузова пренебрегает советами медиков. Ольга рассказала, что во время выступления дискомфорта не чувствует, но за пределами сцены травма дает о себе знать.

Вместо операции Ольга Бузова выбрала эластичный бинт

По возвращению в Москву, Бузова взяла передышку и находилась под надзором сестер. Ей советуют взять отпуск, вот только переубедить артистку совершенно невозможно.

Тем не менее, специалисты настаивают, чтобы теледива умерила свой пыл, так как игнорирование советов может привести к операции. Несмотря ни на что Ольга снимается в новом клипе, кадры из которого опубликовала в соцсетях.

Новая публикация Бузовой дала понять, что многие спортсмены, а также ее друзья, которые предпочитают активный образ жизни, знакомы с компанией KineXib. Она помогает им лечить травмы.

Вместо операции Ольга Бузова выбрала эластичный бинт

Ольга заверила, что кинезио-тейпы от этой компании просто уникальны. Помимо всего прочего, ее радует разнообразие цветовой гаммы: голубой, черный, бежевый, розовый, зелёный, оранжевый и лимитированный выпуск цвета российского флага приуроченный к ЧМ-2018 по футболу в России.

Певица поблагодарила компанию, за кинезио-тейпы, утверждая, что на спектаклях и концерте без них бы не справилась. Некоторые поинтересовались, чем кинезио-темпы отличаются от простого эластичного бинта?

Другим же показалась некорректной скрытая реклама, и они даже усомнились в том, что у певицы нога действительно травмирована, отметив, что все сделано ради возможности заработать на рекламе. Однако преданные поклонники пожелали ей скорейшего выздоровления.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 20:26
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