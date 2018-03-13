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Виталина Цымбалюк-Романовская привлекла внимание в Большом театре

Красный наряд Виталины Цымбалюк-Романовской просто поразил присутствующих зрителей и знаменитостей в Большом театре. Бывшая супруга Армена Джигарханяна пришла на церемонию вручения премии Bravo в платье от Dolce & Gabbana.

Виталина Цымбалюк-Романовская привлекла внимание в Большом театре


Данное мероприятие посетили многие звезды отечественного шоу-бизнеса. Виталина пришла на церемонию вручения премии Bravo в платье от Dolce & Gabbana, которое стоит около 70 тысяч рублей. Некоторые знаменитости сделали фотографии с бывшей женой Армена Борисовича.

Скандал с участием Джигарханяна несколько утих после того, как пианистка пообещала вернуть часть его собственности, полученной после развода. Виталина появилась на ТВ со скандальными обвинениями, адресованными Элине Мазур, которая сейчас выступает на стороне актёра. Сам Армен Борисович, после публикации фото своей экс-жены и Малахова, запретил ведущему использовать информацию касательно его жизни.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 12:20
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