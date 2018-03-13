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Ученые: Огромные трещины в грунте планеты могут изменить карту мира

Ученые встревожены огромными трещинами в грунте планеты, которые могут изменить карту мира. Они уже были замечены на территории Перу и Саудовской Аравии, но пока никто не может пояснить причину возникновения углублений.

Специалисты пока предполагают, что тектонические подземные плиты могут во время движения образовывать данные процессы, но в последнее время их активность усилилась. Самая огромная трещина находится в ОАЭ, потому что она уже имеет 200-метровую длину и продолжает расти.

Ученые: Огромные трещины в грунте планеты могут изменить карту мира


Данное природное явление может стать виновником сближения и отдаления материков, а также на суше начнется образование новых возвышенностей и низменностей. Некоторые эксперты отметили, что оно способно развалить Землю на две части и нужно найти способы для решения проблемы.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 09:40
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