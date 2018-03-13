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Смартфон Huawei P20 Lite показался на видео перед релизом

До релиза современных смартфонов компании Huawei ещё осталось около 2 недель. При этом в глобальной сети появляются новые подробности касательно устройств.

Смартфон Huawei P20 Lite показался на видео перед релизом


У потенциальных покупателей в этот раз появилась возможность познакомиться поближе с одной из версий мобильных устройств. Речь в данном случае ведётся в отношении P20 Lite. Для многих модель неожиданно показалась как на рекламном, так и на «живом» видео. По всей видимости, ожидаемое устройство наделят экраном Notch Display. Он будет иметь актуальные параметры 18 х 9, основную двойную камеру, отличающуюся вертикальным положением объективов. Данный смартфон будет упакован в стеклянный корпус. Не исключается также поддержка беспроводной зарядки.



Версия будет работать на аппаратной платформе Kirin 659, оснащённой технологией искусственного интеллекта. ОС выступит Android 8 Oreo. Оригинальная модель может распознавать жесты, делать фото без прикосновения.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 12:00
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