Смартфон Huawei P20 Lite показался на видео перед релизом

У потенциальных покупателей в этот раз появилась возможность познакомиться поближе с одной из версий мобильных устройств. Речь в данном случае ведётся в отношении P20 Lite. Для многих модель неожиданно показалась как на рекламном, так и на «живом» видео. По всей видимости, ожидаемое устройство наделят экраном Notch Display. Он будет иметь актуальные параметры 18 х 9, основную двойную камеру, отличающуюся вертикальным положением объективов. Данный смартфон будет упакован в стеклянный корпус. Не исключается также поддержка беспроводной зарядки.Версия будет работать на аппаратной платформе Kirin 659, оснащённой технологией искусственного интеллекта. ОС выступит Android 8 Oreo. Оригинальная модель может распознавать жесты, делать фото без прикосновения.