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Разработчики Nintendo анонсировали платное расширение Splatoon 2

Анонс выпуска платного расширения для игры Splatoon 2 опубликован Nintendo под название от производителя - Octo Expansion. В переводе перевод звучит как слово «Осьмодополнение». Здесь обещана новая одиночная кампания с участием персонажа, известного, как агент 008. Сюжет компании раскрывает секреты отдельно взятых персонажей.

Уже представлен трейлер, посвященный Octo Expansion, на Nintendo Direct . Условия данного режима подразумевают игру пользователя за персонажа агента 008. Герой просыпаясь на подземной платформе метро и ничего не помнит из своего прошлого. Данный мир включает состав из восьмидесяти испытательных центров, соединенных в метро.
Разработчики Nintendo анонсировали платное расширение Splatoon 2


Агенту предстоит выполнить множество увлекательных заданий, которые требуют проявление талантов, а так же позволят познать игроку больше новой информации, однозначно меняющих его представление и отношение к знакомым действующим персонажам.

При удачном нахождении агентом выхода, в последующем он доступен для выбора в многопользовательских сражениях. В доступ расширение поступит в течение лета 2018-го. Цена его определена в размере 1399 рублей, а при условии оформления предзаказа, гарантируется получение дополнительного снаряжения для инклинга.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 11:50
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