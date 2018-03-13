Разработчики Nintendo анонсировали платное расширение Splatoon 2

Уже представлен трейлер, посвященный Octo Expansion, на Nintendo Direct . Условия данного режима подразумевают игру пользователя за персонажа агента 008. Герой просыпаясь на подземной платформе метро и ничего не помнит из своего прошлого. Данный мир включает состав из восьмидесяти испытательных центров, соединенных в метро.Агенту предстоит выполнить множество увлекательных заданий, которые требуют проявление талантов, а так же позволят познать игроку больше новой информации, однозначно меняющих его представление и отношение к знакомым действующим персонажам.При удачном нахождении агентом выхода, в последующем он доступен для выбора в многопользовательских сражениях. В доступ расширение поступит в течение лета 2018-го. Цена его определена в размере 1399 рублей, а при условии оформления предзаказа, гарантируется получение дополнительного снаряжения для инклинга.