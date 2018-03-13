Искусственный интеллект защитит смартфоны от хакерских атак

Балек уверен, что такая защита будет эффективна еще как минимум пару лет, пока киберпреступники не научатся обходить защиту искусственного интеллекта. До сегодняшнего дня существует мало случаев, когда хакерам удавалось атаковать смартфоны, оснащенные модулями для работы с нейронными сетями, так называемые NPU.Это связано с тем, что злоумышленники не могут войти в такую «умную» систему из-за отсутствия специального обеспечения, так как оно достаточно дорогое и редкое. Единственным минусом такого нововведения может стать интерес со стороны майнеров криптовалюты. Но специалисты уверены, что если искусственный интеллект послужит хотя бы десятилетие, то злоумышленники найдут способ обходить и его.