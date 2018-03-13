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В Сети появились новые данные о техническом оснащении Oppo R15 и Oppo R15 Dream Mirror Edition

Недавно на сайте TENAA появилась техническая информация о смартфонах Oppo R15 и Oppo R15 Dream Mirror Edition. До этого никто не знал, какие процессоры окажутся на борту этих устройств, но теперь такая информация есть.

В Сети появились новые данные о техническом оснащении Oppo R15 и Oppo R15 Dream Mirror Edition


Таким образом, известно, что смартфон Oppo R15 будет оснащен чипом MediaTek Helio P60, а Oppo R15 Dream Mirror Edition получит Snapdragon 660. Оба устройства имеют одинаковую диагональ дисплея – 6,28 дюйма и разрешение 2280 x 1080 пикселей, 6 гигабайт ОЗУ, 128 Гб ПЗУ и модуль фронтальной камеры с разрешением 20 Мп.

В качестве программной среды выбрана операционная система Android 8.1 Oreo с фирменным дополнением ColorOS 5.0. Oppo R15 имеет основную камеру с двумя объективами, разрешение которых 16 и 5 Мп, а R15 Dream Mirror Edition – такой же модуль, только с разрешением 16 и 20 Мп.

Электронику смартфонов будут питать аккумуляторы на 3450 и 3400 мАч соответственно.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 11:30
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