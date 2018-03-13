В Сети появились новые данные о техническом оснащении Oppo R15 и Oppo R15 Dream Mirror Edition
Недавно на сайте TENAA появилась техническая информация о смартфонах Oppo R15 и Oppo R15 Dream Mirror Edition. До этого никто не знал, какие процессоры окажутся на борту этих устройств, но теперь такая информация есть.
Таким образом, известно, что смартфон Oppo R15 будет оснащен чипом MediaTek Helio P60, а Oppo R15 Dream Mirror Edition получит Snapdragon 660. Оба устройства имеют одинаковую диагональ дисплея – 6,28 дюйма и разрешение 2280 x 1080 пикселей, 6 гигабайт ОЗУ, 128 Гб ПЗУ и модуль фронтальной камеры с разрешением 20 Мп.
В качестве программной среды выбрана операционная система Android 8.1 Oreo с фирменным дополнением ColorOS 5.0. Oppo R15 имеет основную камеру с двумя объективами, разрешение которых 16 и 5 Мп, а R15 Dream Mirror Edition – такой же модуль, только с разрешением 16 и 20 Мп.
Электронику смартфонов будут питать аккумуляторы на 3450 и 3400 мАч соответственно.
Таким образом, известно, что смартфон Oppo R15 будет оснащен чипом MediaTek Helio P60, а Oppo R15 Dream Mirror Edition получит Snapdragon 660. Оба устройства имеют одинаковую диагональ дисплея – 6,28 дюйма и разрешение 2280 x 1080 пикселей, 6 гигабайт ОЗУ, 128 Гб ПЗУ и модуль фронтальной камеры с разрешением 20 Мп.
В качестве программной среды выбрана операционная система Android 8.1 Oreo с фирменным дополнением ColorOS 5.0. Oppo R15 имеет основную камеру с двумя объективами, разрешение которых 16 и 5 Мп, а R15 Dream Mirror Edition – такой же модуль, только с разрешением 16 и 20 Мп.
Электронику смартфонов будут питать аккумуляторы на 3450 и 3400 мАч соответственно.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 11:30