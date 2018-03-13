Юлия Ковальчук трогательно поздравила супруга с днём рождения

Ковальчук в своём микроблоге Instagram выложила новое фото, на котором она запечатлена вместе со своим мужем. Под снимком Юлия написала, что её любимому сегодня 37 лет. Она считает, что таких мужчин как он больше нет. Артистка добавила, что Чумаков ненавидит выставлять личную жизнь на показ, но его поступки и композиции содержат много чувств. Пост певицы в течение восьми часов сумел собрать более 42 тысяч отметок «Мне нравится» и свыше 530 поздравительных комментариев.Стоит отметить, что в октябре прошедшего года у Ковальчук с Чумаковым родилась дочка. В своём микроблоге исполнительница песен делится с поклонниками происходящими в её жизни событиями, но малышку пока показывать отказывается. После рождения ребёнка Юлия достаточно быстро вернулась в форму. Недавно артистка показала снимок в купальнике.