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Откровение священника о Благодатном огне вызвало скандал в Иерусалиме

Два священника из разных церквей поскандалили между собой в Иерусалиме во время съемки телевизионного репортажа в храме Гроба Господня.

Откровение священника о Благодатном огне вызвало скандал в Иерусалиме


Самуил Агоян, священнослужитель армянской патриархии, участвуя в съемках репортажа израильского телеканала «Хадашот 2», высказал свое видение схождения Благодатного огня, чем и разгневал стоящего по соседству своего коллегу из коптской* церкви.

В часовне храма Агоян заявил об отсутствии чего-то сакрального в Благодатном огне. По его признанию, он три раза был свидетелем, как патриархи зажигали свечи от масляной лампады. На камеру он буквально сказал: «Бог творит чудеса, но не на потеху людям».

Эти слова вывели из себя рядом стоящего коптского священника, он вмешался в процесс и потребовал прекратить съёмку, восклицая, что Агоян лжет.

– Огонь сходит с неба и патриарх выносит его и делится им с окружающими, – убеждал священник коптской церкви.
В христианской традиции благодатный огонь служит символом Воскресения Христова. Его ежегодно выносят из Гроба Господня во время особого богослужения в Великую субботу.

*Копты – представители древней христианской церкви в Египте и ряде других стран.
Происшествия
Добавил: George21 Сегодня, 11:10
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