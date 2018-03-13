Откровение священника о Благодатном огне вызвало скандал в Иерусалиме

Самуил Агоян, священнослужитель армянской патриархии, участвуя в съемках репортажа израильского телеканала «Хадашот 2», высказал свое видение схождения Благодатного огня, чем и разгневал стоящего по соседству своего коллегу из коптской* церкви.В часовне храма Агоян заявил об отсутствии чего-то сакрального в Благодатном огне. По его признанию, он три раза был свидетелем, как патриархи зажигали свечи от масляной лампады. На камеру он буквально сказал: «Бог творит чудеса, но не на потеху людям».Эти слова вывели из себя рядом стоящего коптского священника, он вмешался в процесс и потребовал прекратить съёмку, восклицая, что Агоян лжет.– Огонь сходит с неба и патриарх выносит его и делится им с окружающими, – убеждал священник коптской церкви.В христианской традиции благодатный огонь служит символом Воскресения Христова. Его ежегодно выносят из Гроба Господня во время особого богослужения в Великую субботу.*Копты – представители древней христианской церкви в Египте и ряде других стран.