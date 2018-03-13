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Новый Volvo XC40 обеспечили повышенным уровнем безопасности для пассажиров и водителя

Новый внедорожник версии Volvo XC40 имеет повышенный уровень безопасности для водителя и всех пассажиров.

Новый Volvo XC40 обеспечили повышенным уровнем безопасности для пассажиров и водителя

Таким образом, данная версия стала самой передовой для сохранения здоровья владельца при серьёзных ДТП. Автокомпания Volvo является известной по всему миру больше не за технические свои достижения в автомобилестроении, а за безопасность всех создаваемых автомобилей. Передовой является версия XC40, привлёкшая внимание на женевском автосалоне. Большинство критиков, а также экспертов данную модель назвали «автомобилем года», потому что по уровню используемых систем помощи водителю, а также общей безопасности другие транспортные средства не могут с ним сравниться. Основной упор в модели в обеспечении сохранения жизни сделали как на водителя, так и на пассажиров.

Системы в данном случае защищают в равной степени всех сидящих в авто. Цена авто составляет от 38 000 евро (2 600 000 рублей) до 63 000 евро (4 400 000 рублей).
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Добавил: tantan61 Сегодня, 11:00
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