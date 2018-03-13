Новый Volvo XC40 обеспечили повышенным уровнем безопасности для пассажиров и водителя
Новый внедорожник версии Volvo XC40 имеет повышенный уровень безопасности для водителя и всех пассажиров.
Таким образом, данная версия стала самой передовой для сохранения здоровья владельца при серьёзных ДТП. Автокомпания Volvo является известной по всему миру больше не за технические свои достижения в автомобилестроении, а за безопасность всех создаваемых автомобилей. Передовой является версия XC40, привлёкшая внимание на женевском автосалоне. Большинство критиков, а также экспертов данную модель назвали «автомобилем года», потому что по уровню используемых систем помощи водителю, а также общей безопасности другие транспортные средства не могут с ним сравниться. Основной упор в модели в обеспечении сохранения жизни сделали как на водителя, так и на пассажиров.
Системы в данном случае защищают в равной степени всех сидящих в авто. Цена авто составляет от 38 000 евро (2 600 000 рублей) до 63 000 евро (4 400 000 рублей).
Таким образом, данная версия стала самой передовой для сохранения здоровья владельца при серьёзных ДТП. Автокомпания Volvo является известной по всему миру больше не за технические свои достижения в автомобилестроении, а за безопасность всех создаваемых автомобилей. Передовой является версия XC40, привлёкшая внимание на женевском автосалоне. Большинство критиков, а также экспертов данную модель назвали «автомобилем года», потому что по уровню используемых систем помощи водителю, а также общей безопасности другие транспортные средства не могут с ним сравниться. Основной упор в модели в обеспечении сохранения жизни сделали как на водителя, так и на пассажиров.
Системы в данном случае защищают в равной степени всех сидящих в авто. Цена авто составляет от 38 000 евро (2 600 000 рублей) до 63 000 евро (4 400 000 рублей).
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Добавил: tantan61 Сегодня, 11:00