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Максим Галкин в Instsgram трогательно попрощался с Олегом Табаковым

Смерть советского артиста Олега Табакова стала трагедией как для его коллег по цеху, так и для общественности. Многие актеры и знаменитости высказали соболезнования по поводу ухода великого артиста. Не остался в стороне и Максим Галкин. Пародист опубликовал в своем «инстаграмном» аккаунте трогательный пост, посвященный уходу Табакова.

Максим Галкин в Instsgram трогательно попрощался с Олегом Табаковым


Максим Галкин в своем Instagram-аккаунте написал трогательный пост, а котором попрощался с великим артистом Олегом Табаковым.

Как-то все мы надеялись, что выкарабкается, что та жизненная энергия, которая наполняла каждый кадр его актёрского существования, чудесным образом вытянет его из тяжёлой болезни…
.
– написал пародист. Однако чуда не произошло, и Табаков не сумел «выкарабкаться». С ним ушла, кажется, целая эпоха советского кинематографа, так как он исполнил многие роли, давно ставшие культовыми.

…Ушёл от нас наш Марк Твен, наш Обломов, Николай Ростов, Людовик из "Мушкетёров", Мисс Эндрю из "Мэри Поппинс", Кот Матроскин наш ушёл!..

- написал Галкин, посетовав, что больше не сможет сходить «в театр на Табакова». В конце артист выразил свои искренние соболезнования всей талантливой семье Табаковых.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 20:02
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