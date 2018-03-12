Максим Галкин в Instsgram трогательно попрощался с Олегом Табаковым

Как-то все мы надеялись, что выкарабкается, что та жизненная энергия, которая наполняла каждый кадр его актёрского существования, чудесным образом вытянет его из тяжёлой болезни…

…Ушёл от нас наш Марк Твен, наш Обломов, Николай Ростов, Людовик из "Мушкетёров", Мисс Эндрю из "Мэри Поппинс", Кот Матроскин наш ушёл!..

Максим Галкин в своем Instagram-аккаунте написал трогательный пост, а котором попрощался с великим артистом Олегом Табаковым.– написал пародист. Однако чуда не произошло, и Табаков не сумел «выкарабкаться». С ним ушла, кажется, целая эпоха советского кинематографа, так как он исполнил многие роли, давно ставшие культовыми.- написал Галкин, посетовав, что больше не сможет сходить «в театр на Табакова». В конце артист выразил свои искренние соболезнования всей талантливой семье Табаковых.