Focos дает возможность пользоваться «эксклюзивной» функцией iPhone X на iPhone 7 Plus

Очередной смартфон выпущен корпорацией Apple в прошлом году. Новинка содержит богатый выбор новшеств, ранее присутствовавших на базе других моделей. К данным возможностям относится и функция, связанная с режимом портретного освещения. Так же, она представляется как основная «фишка» iPhone X. Однако со временем, она потеряла статус супер особенностей, так как подобное появилось и среди других смартфонов от Apple, достаточно примера - iPhone 7 Plus и iPhone 8 Plus.Оба смартфона оснащены двойной камерой, но ее основные предназначения не реализованы должным образом. Появившееся приложение - Focos, доступное в App Store, дает возможность указанным двум флагманам использовать эффекты портртной съемки, ранее доступные только на поколении iPhone X.Помимо выше указанного, приложение Focos позволяет владельцам относительно старых моделей от Apple использовать и другие эффекты. К примеру, замена фокуса на созданной ранее фотографии и использование настоящего эффекта боке.