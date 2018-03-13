Focos дает возможность пользоваться «эксклюзивной» функцией iPhone X на iPhone 7 Plus
Новое приложение, названное Focos, появилось в App Store. С помощью программы, разработчики реализовали возможность перенести одну из функций iPhone X в iPhone 7 Plus. Благодаря этому, смартфоны более старых моделей от Apple, могут перенять эксклюзивную функцию, представленную режимом портретного освещения.
Очередной смартфон выпущен корпорацией Apple в прошлом году. Новинка содержит богатый выбор новшеств, ранее присутствовавших на базе других моделей. К данным возможностям относится и функция, связанная с режимом портретного освещения. Так же, она представляется как основная «фишка» iPhone X. Однако со временем, она потеряла статус супер особенностей, так как подобное появилось и среди других смартфонов от Apple, достаточно примера - iPhone 7 Plus и iPhone 8 Plus.
Оба смартфона оснащены двойной камерой, но ее основные предназначения не реализованы должным образом. Появившееся приложение - Focos, доступное в App Store, дает возможность указанным двум флагманам использовать эффекты портртной съемки, ранее доступные только на поколении iPhone X.
Помимо выше указанного, приложение Focos позволяет владельцам относительно старых моделей от Apple использовать и другие эффекты. К примеру, замена фокуса на созданной ранее фотографии и использование настоящего эффекта боке.
Очередной смартфон выпущен корпорацией Apple в прошлом году. Новинка содержит богатый выбор новшеств, ранее присутствовавших на базе других моделей. К данным возможностям относится и функция, связанная с режимом портретного освещения. Так же, она представляется как основная «фишка» iPhone X. Однако со временем, она потеряла статус супер особенностей, так как подобное появилось и среди других смартфонов от Apple, достаточно примера - iPhone 7 Plus и iPhone 8 Plus.
Оба смартфона оснащены двойной камерой, но ее основные предназначения не реализованы должным образом. Появившееся приложение - Focos, доступное в App Store, дает возможность указанным двум флагманам использовать эффекты портртной съемки, ранее доступные только на поколении iPhone X.
Помимо выше указанного, приложение Focos позволяет владельцам относительно старых моделей от Apple использовать и другие эффекты. К примеру, замена фокуса на созданной ранее фотографии и использование настоящего эффекта боке.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 10:40