Минобороны РФ закупает гиперзвуковое оружие «Авангард»

«Авангард» - это грунтовая передвижная система с межконтинентальной баллистической ракетой на борту. Скорость полета управляемого блока к цели составляет 20 Махов, а температура поверхности на боевой части ракеты достигает 1600–2000 градусов Цельсия во время полета.Установка обладает весом в 80 тонн, а радиус поражения цели составляет 2-6 тысяч км. Летающим блоком можно управлять на всем промежутке полета, что позволит прорывать противоракетную оборону противника.