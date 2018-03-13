Минобороны РФ закупает гиперзвуковое оружие «Авангард»
Недавно Владимир Путин упоминал систему гиперзвуковой ракетной системы «Авангард», а теперь появилась новость о том, что Минобороны РФ подписало контракт, согласно которому комплекс будет запущено в серийное производство. Заместитель министра обороны Юрий Борисов сказал, что система уже успешно испытана, но во время разработки оружия были некоторые сложности. Тем не менее, инженеры успешно справились с задачей.
«Авангард» - это грунтовая передвижная система с межконтинентальной баллистической ракетой на борту. Скорость полета управляемого блока к цели составляет 20 Махов, а температура поверхности на боевой части ракеты достигает 1600–2000 градусов Цельсия во время полета.
Установка обладает весом в 80 тонн, а радиус поражения цели составляет 2-6 тысяч км. Летающим блоком можно управлять на всем промежутке полета, что позволит прорывать противоракетную оборону противника.
«Авангард» - это грунтовая передвижная система с межконтинентальной баллистической ракетой на борту. Скорость полета управляемого блока к цели составляет 20 Махов, а температура поверхности на боевой части ракеты достигает 1600–2000 градусов Цельсия во время полета.
Установка обладает весом в 80 тонн, а радиус поражения цели составляет 2-6 тысяч км. Летающим блоком можно управлять на всем промежутке полета, что позволит прорывать противоракетную оборону противника.
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Добавил: Роман Мирный Сегодня, 10:20