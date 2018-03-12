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СМИ: После кончины Олега Табакова стали известны имена приемников на пост худрука МХТ

После кончины Олега Табакова в СМИ уже появилась информация о его возможных приемниках. Журналисты узнали имена претендентов на пост худрука МХТ.

Они ссылаются на письмо, в котором актер упоминал Евгения Писарева. Данные сведения не подтверждены официально, но режиссер много лет работал помощником звезды, а сейчас он работает преподавателем в школе-студии МХАТ и занимает аналогичную должность в драмтеатре Пушкина.

СМИ: После кончины Олега Табакова стали известны имена приемников на пост худрука МХТ


Сам Писарев никогда раньше не слышал о завещании коллеги, а также сейчас занят постановкой спектакля с участием молодых актеров. Потому подлинность документа находится под сомнением, да и сам режиссер не желает покидать нынешнюю работу. Некоторые источники называют Владимира Машкова вторым кандидатом, так как он был любимым учеником Олега Табакова и сам блестяще играл на сцене.
Культура
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 19:41
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