СМИ: После кончины Олега Табакова стали известны имена приемников на пост худрука МХТ

Они ссылаются на письмо, в котором актер упоминал Евгения Писарева. Данные сведения не подтверждены официально, но режиссер много лет работал помощником звезды, а сейчас он работает преподавателем в школе-студии МХАТ и занимает аналогичную должность в драмтеатре Пушкина.Сам Писарев никогда раньше не слышал о завещании коллеги, а также сейчас занят постановкой спектакля с участием молодых актеров. Потому подлинность документа находится под сомнением, да и сам режиссер не желает покидать нынешнюю работу. Некоторые источники называют Владимира Машкова вторым кандидатом, так как он был любимым учеником Олега Табакова и сам блестяще играл на сцене.