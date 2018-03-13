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OnePlus 5 и OnePlus 5T начали получать бета-версию Android 8.1 Oreo

Компания OnePlus начала обновлять операционные системы смартфонов OnePlus 5 и OnePlus 5T до бета-версии Android 8.1 Oreo. Отмечается, что пакет данных с обновлениями займет 1,6 Гб свободного места и предоставят его вместе с патчем безопасности Android за февраль.

OnePlus 5 и OnePlus 5T начали получать бета-версию Android 8.1 Oreo


Известно, что обновление получат все пользователи, но только для этого необходимо, чтобы была запущена программа Open Beta build. Новый пакет данных позволит улучшить показатели энергоэффективности смартфона, параметры устройства в режиме игры, а также в системе появятся новые моды часов и жестовые схемы управления системой. Помимо этого разработчики постарались над устранением ошибок прошлой версии прошивки.

Стоит напомнить, что на сегодняшний день смартфон OnePlus 5T представляется как флагман. Он обладает 6,01-дюймовым дисплеем Optical AMOLED с разрешением Full HD+. Сверху матрицу покрывает защитное стекло Corning Gorilla Glass 5. Внутри работает процессор Snapdragon 835, 6 гигабайт оперативной памяти и 64 Гб встроенной. Основная камера располагает разрешением 16 Мп.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 10:00
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