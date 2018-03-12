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В штате Техас замечен НЛО

Охотник за пришельцами стал очевидцем пролетающего в небе неопознанного летающего объекта.

В штате Техас замечен НЛО


Таинственный объект появился над океаном и кружил в небе, периодически исчезая, сообщает американский уфолог Скотт Уорринг в своем личном блоге. Исследователь заявил, что НЛО имеет каплевидную форму, а его свечение сравнимо по яркости с Солнцем. Известно, что мистер Уорринг является одним из сторонников мнения о взаимодействия американской корпорации Google и внеземных цивилизаций и предположил, что именно в этом районе в территориальных водах США пришельцы пытались проникнуть на свою подводную базу.

Вспомним, что в середине прошлого года в небе над Техасом также был замечен неопознанный летающий объект и даже был засечен спутниками NASA. Примечательно, что именно в это время на территории штата бушевал ураган Харви, и сопоставив эти два факта, уфологи предположили, что именно визит пришельцев стал причиной природного катаклизма.
Наука
Добавил: Ирина Чехоренкова Сегодня, 20:05
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