В штате Техас замечен НЛО

Таинственный объект появился над океаном и кружил в небе, периодически исчезая, сообщает американский уфолог Скотт Уорринг в своем личном блоге. Исследователь заявил, что НЛО имеет каплевидную форму, а его свечение сравнимо по яркости с Солнцем. Известно, что мистер Уорринг является одним из сторонников мнения о взаимодействия американской корпорации Google и внеземных цивилизаций и предположил, что именно в этом районе в территориальных водах США пришельцы пытались проникнуть на свою подводную базу.Вспомним, что в середине прошлого года в небе над Техасом также был замечен неопознанный летающий объект и даже был засечен спутниками NASA. Примечательно, что именно в это время на территории штата бушевал ураган Харви, и сопоставив эти два факта, уфологи предположили, что именно визит пришельцев стал причиной природного катаклизма.