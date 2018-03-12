Дима Билан устал от женщин, и занимается только своей работой
Во время шоу “Ты не поверишь” певец ответил на многие вопросы, кающиеся его личной жизни. Дима Билан признался, что устал от женщин и занимается только своей работой.
Журналисты всегда интересовались такой темой, потому что, исполнитель является холостяком и может иметь тайную возлюбленную. Весной стали расползаться слухи о незнакомке, замеченной рядом с артистом, после чего поклонники сразу стали намекать ему о грядущей свадьбе. Однако чуда не произошло, и Дима Билан дальше остается свободным человеком.
Раньше у него были девушки, которые требовали постоянного внимания и хотели слушать комплименты, а также любили получать дорогие презенты. Знаменитость устал от неискренних отношений и хочет просто отдохнуть, чтобы восстановить силы и залечить душевные раны.
Журналисты всегда интересовались такой темой, потому что, исполнитель является холостяком и может иметь тайную возлюбленную. Весной стали расползаться слухи о незнакомке, замеченной рядом с артистом, после чего поклонники сразу стали намекать ему о грядущей свадьбе. Однако чуда не произошло, и Дима Билан дальше остается свободным человеком.
Раньше у него были девушки, которые требовали постоянного внимания и хотели слушать комплименты, а также любили получать дорогие презенты. Знаменитость устал от неискренних отношений и хочет просто отдохнуть, чтобы восстановить силы и залечить душевные раны.