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Житель Нижнего Тагила нарисовал углем огромный “символ будущего” в виде черепа с горящими глазами

Пользователи Facebook заметили новое фото, опубликованное жителем из Нижнего Тагила. Он нарисовал углем огромный “символ будущего” в виде черепа с горящими глазами.

Парень решил показать свое мастерство на пруду, после чего написал в сообщении, что хотел показать, как человечество после строительства мира начинает его уничтожение. Этот череп показывает, что на нашей планете исчезают живые существа и вещи.

Житель Нижнего Тагила нарисовал углем огромный “символ будущего” в виде черепа с горящими глазами


Таким образом, он хочет обратить внимание общества на проблемы, связанные с экологией и военными технологиями, а также символ стал частью выставки Евгения Комухина, открывшейся в библиотеке города.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 08:30
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