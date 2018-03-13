Житель Нижнего Тагила нарисовал углем огромный “символ будущего” в виде черепа с горящими глазами
Пользователи Facebook заметили новое фото, опубликованное жителем из Нижнего Тагила. Он нарисовал углем огромный “символ будущего” в виде черепа с горящими глазами.
Парень решил показать свое мастерство на пруду, после чего написал в сообщении, что хотел показать, как человечество после строительства мира начинает его уничтожение. Этот череп показывает, что на нашей планете исчезают живые существа и вещи.
Таким образом, он хочет обратить внимание общества на проблемы, связанные с экологией и военными технологиями, а также символ стал частью выставки Евгения Комухина, открывшейся в библиотеке города.
Парень решил показать свое мастерство на пруду, после чего написал в сообщении, что хотел показать, как человечество после строительства мира начинает его уничтожение. Этот череп показывает, что на нашей планете исчезают живые существа и вещи.
Таким образом, он хочет обратить внимание общества на проблемы, связанные с экологией и военными технологиями, а также символ стал частью выставки Евгения Комухина, открывшейся в библиотеке города.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 08:30