Житель Нижнего Тагила нарисовал углем огромный “символ будущего” в виде черепа с горящими глазами

Парень решил показать свое мастерство на пруду, после чего написал в сообщении, что хотел показать, как человечество после строительства мира начинает его уничтожение. Этот череп показывает, что на нашей планете исчезают живые существа и вещи.Таким образом, он хочет обратить внимание общества на проблемы, связанные с экологией и военными технологиями, а также символ стал частью выставки Евгения Комухина, открывшейся в библиотеке города.