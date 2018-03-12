Дарья Пынзарь боится летать на самолете без супруга

«Сижу в аэропорту, жду самолёт и переживаю... боюсь летать одна... Ох, я же хвостик мужа, а тут одна совсем, надеюсь все хорошо пройдёт», - поделилась Дарья своими переживаниями с подписчиками.

Девушка, как настоящая лягушка-путешественница, за неделю успела побывать в трех странах и уже снова сидит на чемоданах в аэропорту. Однако впервые она собирается в другую страну одна без мужа, и из-за этого очень переживает.Дело в том, что она летит в Турцию, где без родителей, на целую неделю, остались сыновья с няней. Около двух недель назад супружеская пара улетела на отдых в Турцию в теплый городок Алания, где, по слухам, Даша и Сергей купили жилье.А поскольку супругам пришлось вернуться в Россию по делам, детей они беспокоить не стали и дали возможность оставаться на турецком курорте в компании с няней.Теперь Дарья одна отправляется в Турцию и по этому поводу очень переживает. Это первое путешествие знаменитости, где ей придется все вопросы решать самой, а она привыкла, что всем занимается ее муж.Теледива, которая всегда производила впечатление самостоятельной и лидирующей в семье супругой, оказалась трусихой, не способной без мужа принимать решения. Поклонники Даши пожелали счастливого пути и скорейшей встречи с детьми.