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Дарья Пынзарь боится летать на самолете без супруга

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» призналась, что боится летать на самолете, если рядом нет мужа.

Девушка, как настоящая лягушка-путешественница, за неделю успела побывать в трех странах и уже снова сидит на чемоданах в аэропорту. Однако впервые она собирается в другую страну одна без мужа, и из-за этого очень переживает.

Дарья Пынзарь боится летать на самолете без супруга

«Сижу в аэропорту, жду самолёт и переживаю... боюсь летать одна... Ох, я же хвостик мужа, а тут одна совсем, надеюсь все хорошо пройдёт», - поделилась Дарья своими переживаниями с подписчиками.

Дело в том, что она летит в Турцию, где без родителей, на целую неделю, остались сыновья с няней. Около двух недель назад супружеская пара улетела на отдых в Турцию в теплый городок Алания, где, по слухам, Даша и Сергей купили жилье.

А поскольку супругам пришлось вернуться в Россию по делам, детей они беспокоить не стали и дали возможность оставаться на турецком курорте в компании с няней.

Теперь Дарья одна отправляется в Турцию и по этому поводу очень переживает. Это первое путешествие знаменитости, где ей придется все вопросы решать самой, а она привыкла, что всем занимается ее муж.

Теледива, которая всегда производила впечатление самостоятельной и лидирующей в семье супругой, оказалась трусихой, не способной без мужа принимать решения. Поклонники Даши пожелали счастливого пути и скорейшей встречи с детьми.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:07
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