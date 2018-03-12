«Яндекс» разработал для своего браузера полную защиту от майнинга

Теперь на «Яндекс» установлен механизм защиты интернет-ресурса от злоумышленников, которые ради собственного обогащения, используют методы скрытого майнинга. Пресечение попыток добычи криптовалют, используя незаконные способы, будет осуществляться средствами «Яндекс.Браузера» при его работе.Представитель российской компании Роман Иванов рассказал, что уже полностью внедрен и успешно работает весь алгоритм защитного сервиса. Техническая реализация заключена в запуске специальных алгоритмов и последующей блокировке на веб-страницах потенциально опасных скриптов. Они обычно используются пользователями сети для взлома и последующей добычи криптовалют.Эксперты сообщают, что достаточно привести пример прошлого года, когда киберпреступниками совершено более трех миллионов подобных операций. Принятие мер по соответствующей защите браузера, полностью исключает возможность захода майнеров.