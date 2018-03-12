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Меган Маркл после крещения получила в подарок браслет с бриллиантами

Пользователи сетей заметили снимки, сделанные после крещения невесты принца Гарри. Меган Маркл получила в подарок браслет с бриллиантами, показав его во время посещения Бирмингема.

Общество сразу заметило украшение, которое символизировало переход будущего члена королевской династии в новую веру. Церемония проходила в Королевской капелле с участием архиепископа Кентерберийского, совершившего обряд водой из реки Иордан. После службы он отметил, что такое серьезное отношение пары к религии может стать источником вдохновения.

Меган Маркл после крещения получила в подарок браслет с бриллиантами


Жители города тепло встретили будущих супругов, но юзеры не оценили презент, посчитав, что он напоминает детскую бижутерию. Пока никто не знает, кто подарил его Меган Маркл, вот только он немного не соответствует ее образу.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 21:25
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