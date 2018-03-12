Меган Маркл после крещения получила в подарок браслет с бриллиантами

Общество сразу заметило украшение, которое символизировало переход будущего члена королевской династии в новую веру. Церемония проходила в Королевской капелле с участием архиепископа Кентерберийского, совершившего обряд водой из реки Иордан. После службы он отметил, что такое серьезное отношение пары к религии может стать источником вдохновения.Жители города тепло встретили будущих супругов, но юзеры не оценили презент, посчитав, что он напоминает детскую бижутерию. Пока никто не знает, кто подарил его Меган Маркл, вот только он немного не соответствует ее образу.