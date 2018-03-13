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В индийской деревне археологи нашли древнюю статую Шивы

В деревне Банджа Пара (Индия) археологами из Индийского национального фонда искусства и культурного наследия была найдена статуя Шивы, которую изготовили в VIII веке. Ученые уверены, что ранее данная фигура находилась на вершине древнего храма.

Шива – это один из богов в индуизме. Специалисты различают 25 разных форм Шивы. Археологи нашли Шиву Натараджу, его обычно изображают танцующим в огне и поднятой левой рукой. Танец Шивы называются тандава, считалось, что благодаря ему поддерживался ритм жизни и создания мира.
В индийской деревне археологи нашли древнюю статую Шивы


Каменную статую нашли на берегу пруда Деви Бандх, размер Шивы составляет 1,2 метра в высоту и 0,9 метра в ширину, а вес статуи составил около 200 кг. Изначально археологи подумают, что нашли статую богини Дурга, но из-за полумесяца на голове, который является символом Шивы, эта мысль была опровергнута.

Руководитель экспедиции Дипак Панда рассказал, что статуя, скорее всего, украшала древний храм, который все еще скрывается под землей. Но эту мысли еще предстоит проверить.
Наука
Добавил: Oleneva Сегодня, 09:20
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