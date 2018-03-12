Учёные: Секс в старости предотвращает маразм

Чтобы проверить, на самом ли деле секс в пожилом возрасте положительно влияет на физическое здоровье и умственные способности человека, учёные наблюдали за жизнью порядка 1700 человек. Возраст опрошенных варьировался от 58 до 88 лет. Результаты показали, что довольно большое количество таких людей любят секс и с годами эта потребность не угасла. Больше половины показали положительные результаты, они были далеко от маразма, их когнитивные качества были довольно высокими. Однако этого нельзя было сказать о тех, кто не вёл интимную жизнь.Для женщин в возрасте секс играет особенную роль, большинство признались, что чувствуют себя прекрасно, а потому учёные советуют вести активную половую жизнь даже в этом, казалось бы, старческом возрасте.