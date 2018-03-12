Робота смогли научить танцевать в стиле «пьяный батя»

Робот ANYmal оснащается датчиками, микрофонами, за счёт которых он способен реагировать на звук. Процессором устройства анализируется информация и передаётся на конечности, которые в свою очередь осуществляют движения в такт музыке. Видео демонстрирует, как робот различает всевозможные музыкальные жанры, непосредственно под которые у робота заготовлены определённые движения. Инженеры отметили, что его можно даже взять на дискотеку. Он будет понимать музыку, а также двигаться в такт.Машина является ещё не совершенной. Она не способна тягаться с человеком. Его стиль можно сравнить с примитивными танцами «пьяного бати». Журналистов очень повеселило постукивание в ритм ножки робота, круговые движения корпусом.