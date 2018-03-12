Пользователи Сети считают, что Ольга Бузова выигрывает по популярности у Владимира Путина
Известный блогер опубликовала в своем микроблоге видеоролик, в котором рассказала, что, исходя из новостной ленты, в стране существует лишь две новости: о Владимире Путине и Ольге Бузовой.
Девушка захотела выяснить у своих поклонников в социальной сети, кто же из них двоих имеет большую популярность в народе? А также она пояснила, в чем именно заключается истинная популярность.
Стоит отметить, что у Галины почти 800 тысяч фолловеров, а результаты голосования оказались немного не в пользу главы России.
Новости о телеведущей «Дома-2» Ольге Бузовой предпочитают 54% от проголосовавших, а вот о чем расскзаал в интервью президент РФ захотели узнать лишь 46% пользователей Сети.
Девушка захотела выяснить у своих поклонников в социальной сети, кто же из них двоих имеет большую популярность в народе? А также она пояснила, в чем именно заключается истинная популярность.
«Например, что, скорее всего, вы выберете в ленте новостей: послушать новую песню Оли Бузовой или прочесть про скандал с ее бывшим мужем, или прочесть интервью с президентом России?» - поинтересовалась у пользователей Сети блогер, а также предложила честно проголосовать.
Стоит отметить, что у Галины почти 800 тысяч фолловеров, а результаты голосования оказались немного не в пользу главы России.
Новости о телеведущей «Дома-2» Ольге Бузовой предпочитают 54% от проголосовавших, а вот о чем расскзаал в интервью президент РФ захотели узнать лишь 46% пользователей Сети.