Пользователи Сети считают, что Ольга Бузова выигрывает по популярности у Владимира Путина

«Например, что, скорее всего, вы выберете в ленте новостей: послушать новую песню Оли Бузовой или прочесть про скандал с ее бывшим мужем, или прочесть интервью с президентом России?» - поинтересовалась у пользователей Сети блогер, а также предложила честно проголосовать.

Девушка захотела выяснить у своих поклонников в социальной сети, кто же из них двоих имеет большую популярность в народе? А также она пояснила, в чем именно заключается истинная популярность.Стоит отметить, что у Галины почти 800 тысяч фолловеров, а результаты голосования оказались немного не в пользу главы России.Новости о телеведущей «Дома-2» Ольге Бузовой предпочитают 54% от проголосовавших, а вот о чем расскзаал в интервью президент РФ захотели узнать лишь 46% пользователей Сети.