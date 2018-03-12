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Пользователи Сети считают, что Ольга Бузова выигрывает по популярности у Владимира Путина

Известный блогер опубликовала в своем микроблоге видеоролик, в котором рассказала, что, исходя из новостной ленты, в стране существует лишь две новости: о Владимире Путине и Ольге Бузовой.

Пользователи Сети считают, что Ольга Бузова выигрывает по популярности у Владимира Путина

Девушка захотела выяснить у своих поклонников в социальной сети, кто же из них двоих имеет большую популярность в народе? А также она пояснила, в чем именно заключается истинная популярность.

«Например, что, скорее всего, вы выберете в ленте новостей: послушать новую песню Оли Бузовой или прочесть про скандал с ее бывшим мужем, или прочесть интервью с президентом России?» - поинтересовалась у пользователей Сети блогер, а также предложила честно проголосовать.

Стоит отметить, что у Галины почти 800 тысяч фолловеров, а результаты голосования оказались немного не в пользу главы России.

Новости о телеведущей «Дома-2» Ольге Бузовой предпочитают 54% от проголосовавших, а вот о чем расскзаал в интервью президент РФ захотели узнать лишь 46% пользователей Сети.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:30
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