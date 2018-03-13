АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Дневник “Динаха” с предсказаниями для человечества из 3906 года и пророчества сибирских шаманов поразили ученых
EUR 69.80 USD 56.61
Курс валют на 13.03.2018

Тина Канделаки заставляет себя ходить на спортивные тренировки

Поклонники ведущей были поражены ее неожиданным признанием, опубликованным в Instagram. Тина Канделаки заставляет себя ходить на спортивные тренировки, хотя занимается пропагандой здорового образа жизни.

Знаменитость отметила, что так может поступать любая женщина, которая устает после рабочего дня или просто ленится. Ее тоже часто одолевают подобные мысли, и хочется просто полежать на диване, но дисциплина заставляет преодолеть проблемы и заниматься дальше. Подписчики раньше считали, что Тина Канделаки живет спортом и не мыслит прожить без него даже один день.

Тина Канделаки заставляет себя ходить на спортивные тренировки


Они сразу поддержали звезду, назвав ее “батарейкой-энерджайзером”, а также сразу опровергли все разговоры о лени. Ведущая действительно имеет плотный график, не позволяющий ей держать пост, так что небольшой отдых от нагрузки только пойдет ей на пользу.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 08:10
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Учёные: Мумии Наска не являются людьми
Пропагандистам на заметку - правительство РФ за
В индийской деревне археологи нашли древнюю
Виталина Цымбалюк-Романовская ударила по ушам
Первый пробный полет китайского
Жители Санкт-Петербурга посмотрели на неудавшееся
Дневник “Динаха” с предсказаниями для
Штаны Анастасии Квитко едва не лопнули из-за её
Кожуру от съеденного Ольгой Бузовой апельсина
В Пензе хирурги провели уникальную операцию с
У животных найдены генетические ключи к лечению
Подписчики Ольги Бузовой бьют рекорды по
Ученые: Жители Крайнего Севера могут оценить вкус
Модель Алена Шишкова показала фанатам свои
Учёные: В кино становится всё больше крупных
Житель Нижнего Тагила нарисовал углем огромный
Российские ученые создали новое топливо из банок
В день выборов в РФ к Земле приблизится "брат"
Актриса Екатерина Климова рассказала, как
Ольга Серябкина рассказала, что влюбляется всегда
Тина Канделаки заставляет себя ходить на
В Германии умер «бухгалтер Освенцима» Оскар
Поклонники раскритиковали новую прическу
Компьютерная модель показала, как аэрозоли влияют
Кристина Асмус пожаловалась на "адскую"
Екатерина Волкова после смерти домашнего питомца
Учёные: Обнаружено самое лучшее успокоительное
В Белграде совершено вооруженное нападение на
Минтранс накануне ЧМ-2018 предложил новый
В США снесли самое высокое здание в столице
Просмотреть все новости