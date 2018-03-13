Тина Канделаки заставляет себя ходить на спортивные тренировки
Поклонники ведущей были поражены ее неожиданным признанием, опубликованным в Instagram. Тина Канделаки заставляет себя ходить на спортивные тренировки, хотя занимается пропагандой здорового образа жизни.
Знаменитость отметила, что так может поступать любая женщина, которая устает после рабочего дня или просто ленится. Ее тоже часто одолевают подобные мысли, и хочется просто полежать на диване, но дисциплина заставляет преодолеть проблемы и заниматься дальше. Подписчики раньше считали, что Тина Канделаки живет спортом и не мыслит прожить без него даже один день.
Они сразу поддержали звезду, назвав ее “батарейкой-энерджайзером”, а также сразу опровергли все разговоры о лени. Ведущая действительно имеет плотный график, не позволяющий ей держать пост, так что небольшой отдых от нагрузки только пойдет ей на пользу.
Знаменитость отметила, что так может поступать любая женщина, которая устает после рабочего дня или просто ленится. Ее тоже часто одолевают подобные мысли, и хочется просто полежать на диване, но дисциплина заставляет преодолеть проблемы и заниматься дальше. Подписчики раньше считали, что Тина Канделаки живет спортом и не мыслит прожить без него даже один день.
Они сразу поддержали звезду, назвав ее “батарейкой-энерджайзером”, а также сразу опровергли все разговоры о лени. Ведущая действительно имеет плотный график, не позволяющий ей держать пост, так что небольшой отдых от нагрузки только пойдет ей на пользу.