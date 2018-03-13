Тина Канделаки заставляет себя ходить на спортивные тренировки

Знаменитость отметила, что так может поступать любая женщина, которая устает после рабочего дня или просто ленится. Ее тоже часто одолевают подобные мысли, и хочется просто полежать на диване, но дисциплина заставляет преодолеть проблемы и заниматься дальше. Подписчики раньше считали, что Тина Канделаки живет спортом и не мыслит прожить без него даже один день.Они сразу поддержали звезду, назвав ее “батарейкой-энерджайзером”, а также сразу опровергли все разговоры о лени. Ведущая действительно имеет плотный график, не позволяющий ей держать пост, так что небольшой отдых от нагрузки только пойдет ей на пользу.