Владимир Путин глубоко соболезнует родственникам Олега Табакова
Глава РФ Владимир Путин очень переживает, при этом глубоко соболезнует поклонникам и родным восьмидесятидвухлетнего Олега Табакова, скончавшегося 12 марта от болезни.
Слова президента России озвучил Дмитрий Песков. По словам пресс-секретаря, Владимир Владимирович получил известие касательно ухода из жизни легендарного актёра.
Президент РФ приносит свои соболезнования близким и родными Олега Павловича Табакова. Также он скорбит с огромной армией ценителей его таланта с постсоветского пространства.
Слова президента России озвучил Дмитрий Песков. По словам пресс-секретаря, Владимир Владимирович получил известие касательно ухода из жизни легендарного актёра.
Президент РФ приносит свои соболезнования близким и родными Олега Павловича Табакова. Также он скорбит с огромной армией ценителей его таланта с постсоветского пространства.