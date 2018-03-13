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Первый пробный полет китайского самолета‐амфибии запланирован на конец 2018 года

Сроки проведения первых летных испытаний разработки самолета-амфибии, определены в Китае. Состоится полет AG600 в конце текущего 2018 года. Из заявлений разработчиков авиационной техники Китая известно, что в ходе первых тестовых испытаний своего детища, будут проверены возможности крупнейшего в мире самолета по сбору объемов воды и тушению пожаров на лету. Сам взлет и демонстрация возможностей пройдут ближе к зиме 2018 года.

Особо отмечается, что отличают AG600 не только серьезные габариты, но и инновационные технические функции. Воздушное судно способно за несколько секунд принять на борт примерно двенадцать тонн воды и тут же взять направление к очагу лесного пожара, независимо от охваченной огнем территории.
Первый пробный полет китайского самолета&#8208;амфибии запланирован на конец 2018 года


Разработчики сообщают, что местом нахождения самолета-амфибии может служить спасательный центр, расположенный на территории любой провинции Поднебесной. Как дополнение, предполагается его использование для перевозки пассажиров и грузов. Так же планируется его использование в работах ученых, при поиске месторождений полезных ископаемых.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 09:10
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