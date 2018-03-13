Первый пробный полет китайского самолета‐амфибии запланирован на конец 2018 года

Особо отмечается, что отличают AG600 не только серьезные габариты, но и инновационные технические функции. Воздушное судно способно за несколько секунд принять на борт примерно двенадцать тонн воды и тут же взять направление к очагу лесного пожара, независимо от охваченной огнем территории.Разработчики сообщают, что местом нахождения самолета-амфибии может служить спасательный центр, расположенный на территории любой провинции Поднебесной. Как дополнение, предполагается его использование для перевозки пассажиров и грузов. Так же планируется его использование в работах ученых, при поиске месторождений полезных ископаемых.