У животных найдены генетические ключи к лечению многих болезней

Исследователей интересовала мусорная (некодирующая) ДНК, последовательности геномной ДНК. По мнению учёных в мусорной ДНК имеются не изученные ещё области генома, отвечающие за устойчивость к разным болезням. В исследовании эксперты искали в геноме животных области, являющиеся общими для всех позвоночных, но в ходе эволюции развивающиеся намного быстрей у одного конкретного семейства либо рода. Учёные определили 3 гена (FANCL, VRK2, BCL11A), реагирующие особым способом на повреждения, играющие важную роль в самопочинке (репарации) ДНК. Стало известно, что ряд некодирующих последовательностей ДНК отвечают у животных за "ускоренный ремонт" в случае нанесения ущерба.У людей имеются также аналогичные гены, однако, они не такие активные. Если их заставить работать, это может защитить человека от нежелательных мутаций, развития рака.