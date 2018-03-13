У животных найдены генетические ключи к лечению многих болезней
У животных найдены генетические ключи к лечению различных болезней. Специалисты секвенировали геномы животных, сравнив их с человеческими.
Исследователей интересовала мусорная (некодирующая) ДНК, последовательности геномной ДНК. По мнению учёных в мусорной ДНК имеются не изученные ещё области генома, отвечающие за устойчивость к разным болезням. В исследовании эксперты искали в геноме животных области, являющиеся общими для всех позвоночных, но в ходе эволюции развивающиеся намного быстрей у одного конкретного семейства либо рода. Учёные определили 3 гена (FANCL, VRK2, BCL11A), реагирующие особым способом на повреждения, играющие важную роль в самопочинке (репарации) ДНК. Стало известно, что ряд некодирующих последовательностей ДНК отвечают у животных за "ускоренный ремонт" в случае нанесения ущерба.
У людей имеются также аналогичные гены, однако, они не такие активные. Если их заставить работать, это может защитить человека от нежелательных мутаций, развития рака.
Исследователей интересовала мусорная (некодирующая) ДНК, последовательности геномной ДНК. По мнению учёных в мусорной ДНК имеются не изученные ещё области генома, отвечающие за устойчивость к разным болезням. В исследовании эксперты искали в геноме животных области, являющиеся общими для всех позвоночных, но в ходе эволюции развивающиеся намного быстрей у одного конкретного семейства либо рода. Учёные определили 3 гена (FANCL, VRK2, BCL11A), реагирующие особым способом на повреждения, играющие важную роль в самопочинке (репарации) ДНК. Стало известно, что ряд некодирующих последовательностей ДНК отвечают у животных за "ускоренный ремонт" в случае нанесения ущерба.
У людей имеются также аналогичные гены, однако, они не такие активные. Если их заставить работать, это может защитить человека от нежелательных мутаций, развития рака.
Наука
Добавил: tantan61 Сегодня, 08:50