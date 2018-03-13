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Поклонники раскритиковали новую прическу Екатерины Варнавы

Актриса решила порадовать поклонников и опубликовала в Instagram снимки, сделанные во время фотосессии. Они раскритиковали новую прическу Екатерины Варнавы, написав много негативных комментариев.

Звезда решила позировать перед камерой в парике, показав себя в образе египтянки, но подписчики не оценили ее старания и долго смеялись во время просмотра сюжета. Самые преданные фанаты вежливо попросили Екатерину Варнаву не экспериментировать с внешним видом, а делать снимки со своими волосами.

Поклонники раскритиковали новую прическу Екатерины Варнавы


Недоброжелатели назвали прическу метелкой на голове у знаменитости, после чего отметили, что юмористические съемки прошли успешно. Людей шокировала подобная безвкусица, которая только портит внешность их кумира.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 08:00
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