Поклонники раскритиковали новую прическу Екатерины Варнавы

Звезда решила позировать перед камерой в парике, показав себя в образе египтянки, но подписчики не оценили ее старания и долго смеялись во время просмотра сюжета. Самые преданные фанаты вежливо попросили Екатерину Варнаву не экспериментировать с внешним видом, а делать снимки со своими волосами.Недоброжелатели назвали прическу метелкой на голове у знаменитости, после чего отметили, что юмористические съемки прошли успешно. Людей шокировала подобная безвкусица, которая только портит внешность их кумира.