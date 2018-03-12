Владимир Винокур скорбит по Олегу Табакову

Владимир Винокур в своём микроблоге Instagram обнародовал фотографию, на которой юморист изображён вместе с легендарным актёром Олегом Табаковым. Под снимком комик написал, что всегда есть надежда, что это неправда, добавив, «Олег!!! Дорогой!!! Плачем все!!».Подписчики Винокура под постом начали писать свои соболезнования касательно смерти худрука МХТ им. Чехова. Сегодня, 12 марта талантливейший актёр Олег Табаков ушёл из жизни. Врачи отключили его от аппаратов жизнеобеспечения, после чего у артиста произошел сердечный приступ.