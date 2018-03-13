Екатерина Волкова после смерти домашнего питомца наследницы Елизаветы обратилась за помощью к психологу

Перед такими событиями девочка долго просила родителей купить ей кроликов, но после получения подарка, один из них внезапно скончался. Звезда тяжело пережила разговор с малышкой, которой нужно было пояснить, что животного больше нет, потому что, это первая потеря в ее жизни. Потому Екатерина Волкова решила проконсультироваться со специалистом, а потом уже сообщить Елизавете новость.Подписчики выразили разное мнение по такому поводу. Некоторые лица назвали ситуацию обычным явлением и были удивлены, зачем артистка тратила средства на психолога и так расстроилась. Пользователи сетей посоветовали звезде придумать сказочную историю, а потом время все расставит по своим местам. Они считают, что дочка сможет переключить внимание на другие вещи, но дальше стоит задуматься о питомцах, которые живут долго.