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Екатерина Волкова после смерти домашнего питомца наследницы Елизаветы обратилась за помощью к психологу

Актриса опубликовала в Instagram небольшой пост, в котором рассказала поклонникам о трагедии в ее доме. Екатерина Волкова после смерти домашнего питомца наследницы Елизаветы обратилась за помощью к психологу, чтобы помочь ребенку пережить утрату.

Перед такими событиями девочка долго просила родителей купить ей кроликов, но после получения подарка, один из них внезапно скончался. Звезда тяжело пережила разговор с малышкой, которой нужно было пояснить, что животного больше нет, потому что, это первая потеря в ее жизни. Потому Екатерина Волкова решила проконсультироваться со специалистом, а потом уже сообщить Елизавете новость.

Екатерина Волкова после смерти домашнего питомца наследницы Елизаветы обратилась за помощью к психологу


Подписчики выразили разное мнение по такому поводу. Некоторые лица назвали ситуацию обычным явлением и были удивлены, зачем артистка тратила средства на психолога и так расстроилась. Пользователи сетей посоветовали звезде придумать сказочную историю, а потом время все расставит по своим местам. Они считают, что дочка сможет переключить внимание на другие вещи, но дальше стоит задуматься о питомцах, которые живут долго.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 07:30
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