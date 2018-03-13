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В Мексике открыли памятник ученому Юрию Кнорозову

В Мексике в воскресенье торжественно открыли мемориал Юрию Кнорозову. Русскому ученому, который смог расшифровать письменность племени майя.
В Мексике открыли памятник ученому Юрию Кнорозову


Историк и этнограф Кнорозов сумел проникнуть в секрет древнемайской письменности. В Мексике его знают и уважают. Потому и идея памятника не была удивительной. В минувшее воскресенье в Мериде поблизости от Большого музея мира майя рядом с конгресс-центром открылся трехметровый мемориал русскому ученому.

Юрий Кнорозов, стоящий в полный рост, держит на руках кошку. С обратной стороны монумента – те самые письмена майя. Памятник делал мексиканский скульптор по мотивам фото ученого.

Как рассказали на открытии памятника, он сделан из современных материалов, способных выдержать различные агрессивные виды воздействий окружающей среды.

Иероглифы древних майя не под силу было расшифровать ученым на протяжении не одного века. Русский ученый Юрий Кнорозов, не выходя из собственного кабинета, сумел разгадать древнюю письменность.
В мире / Общество
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 01:00
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