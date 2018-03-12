Samsung создала дополнительные условия для покупки Galaxy S9 в РФ
Свою очередную разработку, представленную смартфоном-флагманом - Galaxy S9, компания Samsung приблизила к покупателям в РФ своей «плюсовой версией». Корпорацией выполнены анонсированные условия, озвученные при принятии предзаказов указанного устройства от будущих пользователей.
В ходе проведения презентации Samsung Galaxy S9, а так же его плюсового варианта, был анонсирован старт на прием предзаказов по топовым устройствам. Продажи на территории России и ЕС и намечены на середину марта.
Как сообщила корпорация, для наиболее нетерпеливых возможно проведение поставок ранее намеченного в предзаказах сроков. Причем все обещания выполнены Samsung. Первыми российскими покупателыми Galaxy S9, вклюяая его «плюсовую» версию, данные гаджеты приобретены за одну неделю до начала официальных продаж.
Точной информации, насколько в связи с этим подорожали устройства, нет. Только известно, что подарком для состава из первых покупателей, являлась беспроводная зарядка, которая предоставлялась совершенно бесплатно. Плюс ко всему, она содержит важную функцию ускоренной подзарядки девайса.
В ходе проведения презентации Samsung Galaxy S9, а так же его плюсового варианта, был анонсирован старт на прием предзаказов по топовым устройствам. Продажи на территории России и ЕС и намечены на середину марта.
Как сообщила корпорация, для наиболее нетерпеливых возможно проведение поставок ранее намеченного в предзаказах сроков. Причем все обещания выполнены Samsung. Первыми российскими покупателыми Galaxy S9, вклюяая его «плюсовую» версию, данные гаджеты приобретены за одну неделю до начала официальных продаж.
Точной информации, насколько в связи с этим подорожали устройства, нет. Только известно, что подарком для состава из первых покупателей, являлась беспроводная зарядка, которая предоставлялась совершенно бесплатно. Плюс ко всему, она содержит важную функцию ускоренной подзарядки девайса.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 20:45