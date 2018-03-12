Samsung создала дополнительные условия для покупки Galaxy S9 в РФ

В ходе проведения презентации Samsung Galaxy S9, а так же его плюсового варианта, был анонсирован старт на прием предзаказов по топовым устройствам. Продажи на территории России и ЕС и намечены на середину марта.Как сообщила корпорация, для наиболее нетерпеливых возможно проведение поставок ранее намеченного в предзаказах сроков. Причем все обещания выполнены Samsung. Первыми российскими покупателыми Galaxy S9, вклюяая его «плюсовую» версию, данные гаджеты приобретены за одну неделю до начала официальных продаж.Точной информации, насколько в связи с этим подорожали устройства, нет. Только известно, что подарком для состава из первых покупателей, являлась беспроводная зарядка, которая предоставлялась совершенно бесплатно. Плюс ко всему, она содержит важную функцию ускоренной подзарядки девайса.