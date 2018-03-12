Учёные: Лимоны в составе напитков могут вызвать инфекционные заболевания
Чтобы определить связь между напитками, в состав которых входят лимоны, и инфекционными заболеваниями, учёные провели исследование. Для этого они в лабораторных условиях провели анализ кусочков цитрусовых из 21 ресторана.
В результате полученных сведений учёные смогли заключить, что на цитрусовых, в частности речь идет о лимонах, содержатся немалое количество микроорганизмов, которые не устраняются в процессе мойки. Болезнетворные бактерии попадают в организм, вызывая инфекционные недуги. Учёными были обнаружены порядка 25 различных видов таких бактерий.
Виной тому, что лимоны в напитках могут вызывать инфекции, является неправильная гигиена и хранение этого продукта. Дело в том, что во время приготовления пищи повара часто прикасаются к цитрусовым руками, затем кладут дольки в контейнер или же стакан. В результате вредные микроорганизмы остаются внутри напитка и попадают в организм. Даже алкогольные напитки с высоким градусом не спасают, поскольку некоторые виды бактерий являются весьма агрессивными.
В результате полученных сведений учёные смогли заключить, что на цитрусовых, в частности речь идет о лимонах, содержатся немалое количество микроорганизмов, которые не устраняются в процессе мойки. Болезнетворные бактерии попадают в организм, вызывая инфекционные недуги. Учёными были обнаружены порядка 25 различных видов таких бактерий.
Виной тому, что лимоны в напитках могут вызывать инфекции, является неправильная гигиена и хранение этого продукта. Дело в том, что во время приготовления пищи повара часто прикасаются к цитрусовым руками, затем кладут дольки в контейнер или же стакан. В результате вредные микроорганизмы остаются внутри напитка и попадают в организм. Даже алкогольные напитки с высоким градусом не спасают, поскольку некоторые виды бактерий являются весьма агрессивными.
Наука
Добавил: Ukis Сегодня, 20:35