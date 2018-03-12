Учёные: Лимоны в составе напитков могут вызвать инфекционные заболевания

В результате полученных сведений учёные смогли заключить, что на цитрусовых, в частности речь идет о лимонах, содержатся немалое количество микроорганизмов, которые не устраняются в процессе мойки. Болезнетворные бактерии попадают в организм, вызывая инфекционные недуги. Учёными были обнаружены порядка 25 различных видов таких бактерий.Виной тому, что лимоны в напитках могут вызывать инфекции, является неправильная гигиена и хранение этого продукта. Дело в том, что во время приготовления пищи повара часто прикасаются к цитрусовым руками, затем кладут дольки в контейнер или же стакан. В результате вредные микроорганизмы остаются внутри напитка и попадают в организм. Даже алкогольные напитки с высоким градусом не спасают, поскольку некоторые виды бактерий являются весьма агрессивными.