Российские ученые создали новое топливо из банок для газировки

Топливная энергия (водород) выделяется из алюминия в случае взаимодействия с водой. В данном случае его нужно активизировать механическим способом, для удаления с металла невидимой плёнки, тормозящей химический процесс газовыделения. Учёные отмечают, что ноу-хау работы состоит в эффективной активизации процесса окисления алюминия. Для этого его предварительно измельчают, обрабатывают химическими реагентами. При этом выделяется водород, в 5 раз эффективней бензина, а также других видов углеводородного топлива.Новый метод стимулирует население к раздельному сбору мусора, является абсолютно экологичным. При сжигании водорода в моторе выделяется водяной пар. Такой новый вид топлива могут использовать в обычных ДВС.