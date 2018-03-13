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Российские ученые создали новое топливо из банок для газировки

Экологически чистое топливо научились получать ученые из использованных алюминиевых банок. Из одной банки в 0,33 л из-под газированных напитков получается топлива для двадцати метров пробега авто.

Российские ученые создали новое топливо из банок для газировки


Топливная энергия (водород) выделяется из алюминия в случае взаимодействия с водой. В данном случае его нужно активизировать механическим способом, для удаления с металла невидимой плёнки, тормозящей химический процесс газовыделения. Учёные отмечают, что ноу-хау работы состоит в эффективной активизации процесса окисления алюминия. Для этого его предварительно измельчают, обрабатывают химическими реагентами. При этом выделяется водород, в 5 раз эффективней бензина, а также других видов углеводородного топлива.

Новый метод стимулирует население к раздельному сбору мусора, является абсолютно экологичным. При сжигании водорода в моторе выделяется водяной пар. Такой новый вид топлива могут использовать в обычных ДВС.
Технологии / Наука
Добавил: tantan61 Сегодня, 08:20
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