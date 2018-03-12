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Лена Миро сказала, что «беременной» Ксении Бородиной надо меньше жрать

Журналистка и блогер Лена Миро не смогла пройти мимо обсуждаемой в Интернете темы о звездной тусовке, и решила также прокомментировать «беременный» живот ведущей «Дома-2» Ксении Бородиной.

Лена Миро сказала, что «беременной» Ксении Бородиной надо меньше жрать

По словам девушки, существует определенный тип женщин, которые рожают от всех избранников, с кем заводят отношения. Блогер к их числу отнесла и Ксению Бородину, а следовательно не удивительно, что фанаты подозревают знаменитость в беременности после публикации последнего снимка Ксении в белом платье в пол.

Лена Миро уверена, что Бородиной стоит обратить больше внимания на свою внешность и фигуру, а тем более прекратить злоупотреблять вредной пищей в больших количествах. Тогда и перестанут возникать подобные слухи о третьей беременности знаменитой наставницы скандальной телестройки.

Лена Миро сказала, что «беременной» Ксении Бородиной надо меньше жрать
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:48
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