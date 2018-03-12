Лена Миро сказала, что «беременной» Ксении Бородиной надо меньше жрать
Журналистка и блогер Лена Миро не смогла пройти мимо обсуждаемой в Интернете темы о звездной тусовке, и решила также прокомментировать «беременный» живот ведущей «Дома-2» Ксении Бородиной.
По словам девушки, существует определенный тип женщин, которые рожают от всех избранников, с кем заводят отношения. Блогер к их числу отнесла и Ксению Бородину, а следовательно не удивительно, что фанаты подозревают знаменитость в беременности после публикации последнего снимка Ксении в белом платье в пол.
Лена Миро уверена, что Бородиной стоит обратить больше внимания на свою внешность и фигуру, а тем более прекратить злоупотреблять вредной пищей в больших количествах. Тогда и перестанут возникать подобные слухи о третьей беременности знаменитой наставницы скандальной телестройки.
По словам девушки, существует определенный тип женщин, которые рожают от всех избранников, с кем заводят отношения. Блогер к их числу отнесла и Ксению Бородину, а следовательно не удивительно, что фанаты подозревают знаменитость в беременности после публикации последнего снимка Ксении в белом платье в пол.
Лена Миро уверена, что Бородиной стоит обратить больше внимания на свою внешность и фигуру, а тем более прекратить злоупотреблять вредной пищей в больших количествах. Тогда и перестанут возникать подобные слухи о третьей беременности знаменитой наставницы скандальной телестройки.