Лена Миро сказала, что «беременной» Ксении Бородиной надо меньше жрать

По словам девушки, существует определенный тип женщин, которые рожают от всех избранников, с кем заводят отношения. Блогер к их числу отнесла и Ксению Бородину, а следовательно не удивительно, что фанаты подозревают знаменитость в беременности после публикации последнего снимка Ксении в белом платье в пол.Лена Миро уверена, что Бородиной стоит обратить больше внимания на свою внешность и фигуру, а тем более прекратить злоупотреблять вредной пищей в больших количествах. Тогда и перестанут возникать подобные слухи о третьей беременности знаменитой наставницы скандальной телестройки.