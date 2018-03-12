Евгений Миронов приехал в больницу ради прощания с Олегом Табаковым

Евгений Миронов принял решение приехать в столичную клинику, в которой лечился Олег Табаков. Ещё с осени заслуженный артист СССР находился под наблюдением врачей. Ради актёра в РФ приезжали специалисты из-за границы для проведения полного медицинского осмотра. Доктора ввели худрука драмтеатра в искусственную кому. Однако после выхода из неё артист почти никого не узнавал.Позже Олега Табакова приняли решение отключить от системы, предназначенной для обеспечения жизни. В МХТ им. Чехова пообещали дополнительно поведать касательно похорон, а также назвать место, где будет проходить прощание с актёром.