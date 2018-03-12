Диетологи назвали семь продуктов, нежелательных к употреблению натощак

Диетологи уверенны, что завтрак должен быть сбалансированным и правильным, а потому хлебобулочные изделия, содержащие дрожжи, лучше не употреблять, поскольку они провоцируют образование газов и нарушают процесс пищеварения. В результате чего поджелудочная железа на может работать полноценно.Также стоит избегать употреблять натощак кисломолочные продукты. Хотя они приносят огромную пользу в принципе, но не подходят для утра, поскольку полезные бактерии погибают в кислой среде до того, как попадают в кишечник. Холодные напитки тоже не подходят, поскольку, как и кофе они раздражают стенки желудочно-кишечного тракта. Продукты богатые грубой клетчаткой не обеспечат полноценное питание утром, поскольку нарушают слизистую желудка. Это же применимо и к цитрусовым. Прежде всего утром натощак нужно выпить один стакан теплой воды, чтобы подготовить организм к приёму пищи.