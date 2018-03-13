Трехлетняя сибирячка Вероника Кименова уложила Максима Галкина на лопатки
Зрители во время просмотра шоу “Лучше всех” были поражены спортивными навыками трехлетней сибирячки Вероники Кеменовой. Она уложила Максима Галкина на лопатки, показав прием из джиу-джитсу.
Ведущий вручал медали победителям программы, так что девочка тоже получила заслуженную награду, пополнившую ее коллекцию. Она уже имеет золото и серебро после участия в соревнованиях, так что решила показать свои навыки на практике.
Люди долго смеялись, когда Максим Галкин после падения испытал на себе болевой прием. Ему пришлось быстро сдаться на глазах у восхищенных коллег, после чего звезда пожелал юному дарованию дальнейших успехов и побед на спортивном поприще.
Ведущий вручал медали победителям программы, так что девочка тоже получила заслуженную награду, пополнившую ее коллекцию. Она уже имеет золото и серебро после участия в соревнованиях, так что решила показать свои навыки на практике.
Люди долго смеялись, когда Максим Галкин после падения испытал на себе болевой прием. Ему пришлось быстро сдаться на глазах у восхищенных коллег, после чего звезда пожелал юному дарованию дальнейших успехов и побед на спортивном поприще.