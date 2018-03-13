Трехлетняя сибирячка Вероника Кименова уложила Максима Галкина на лопатки

Ведущий вручал медали победителям программы, так что девочка тоже получила заслуженную награду, пополнившую ее коллекцию. Она уже имеет золото и серебро после участия в соревнованиях, так что решила показать свои навыки на практике.Люди долго смеялись, когда Максим Галкин после падения испытал на себе болевой прием. Ему пришлось быстро сдаться на глазах у восхищенных коллег, после чего звезда пожелал юному дарованию дальнейших успехов и побед на спортивном поприще.